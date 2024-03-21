Залізниця, яку будує ворог до Криму, - значуща ціль для українських сил - ГУР

Залізниця, яку будує ворог на тимчасово окупованій території до Криму, - значуща ціль для українських сил, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Це серйозний виклик, серйозна загроза. Відповідно, для українських Сил оборони - це значуща ціль. Є плани, але вони не завжди відповідають дійсності. У російському випадку так само. Загалом РФ продовжує використовувати саме залізницю як основний елемент логістики постачання своїх сил й окупаційного корпусу. Те, що відбувається з т. зв. Кримським мостом, їх не влаштовує, він не працює сьогодні в повному обсязі. Тому пробують посилити залізничне сполучення", - сказав він в ефірі телемарафону.

Юсов додав, що, "відповідно, відбувається протидія цим планам".

Відповідаючи на запитання, чи вдасться ворогу закінчити будівництво залізниці до Криму окупованим півднем України, у ГУР сказали, що "це завдання".

"Питання, що якщо або не вдасться, або не вкладуться в терміни. Якщо все ж таки вдасться, то як довго та як ефективно вона зможе працювати", - додав Юсов.