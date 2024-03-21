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17:29 21.03.2024

Є інформація, що РФ могла купувати у компаній США супутникові знімки для завдання ударів по Україні, - ГУР

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Є інформація, що РФ могла купувати у компаній США супутникові знімки для завдання ударів по Україні, - ГУР

В України є інформація, що РФ могла купувати в американських компаній супутникові знімки об'єктів в Україні для завдання по них ударів, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Так, є конкретна інформація. Поки що ми не будемо її оприлюднювати. Звісно, ворог не полишає спроб у різний спосіб компенсувати брак інформації, яку може отримувати через, зокрема, космічну розвідку та інші сучасні засоби, що дають змогу отримувати більше інформації", - сказав він в ефірі телемарафону.

Юсов зазначив, що агентурні мережі ворога і підставні фірми працюють, і вони намагаються купувати часто інформацію подвійного призначення нібито в невійськових цілях.

"У ворога для цього задіяні великі ресурси. Це потребує серйозного реагування і з боку України, і партнерів. Така робота ведеться", - додали в ГУР.

Раніше видання The Atlantic повідомляло, що для завдання ракетних ударів по Україні РФ, імовірно, використовує супутникові знімки американських компаній.

Теги: #рф #сша #знімки #гур_мо

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