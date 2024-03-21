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16:26 21.03.2024

Україна уклала угоду з ЄС про співпрацю в боротьбі з шахрайством - Мінфін

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Україна уклала угоду з ЄС про співпрацю в боротьбі з шахрайством - Мінфін

Угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС щодо боротьби з шахрайством підписали 20 березня міністр фінансів Сергій Марченко та єврокомісар з питань бюджету та адміністрування Йоганнес Ган, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Приєднання до програми щодо боротьби із шахрайством є ще одним важливим кроком для зміцнення співпраці з Європейським Союзом, а також побудови надійних та прозорих відносин. Уряд України абсолютно відданий меті програми та готовий посилювати співпрацю для запобігання будь-яких порушень, які шкодять фінансовим інтересам як ЄС, так і України", - наведено в релізі слова Марченка.

Зазначається, що метою програми є захист фінансових інтересів Євросоюзу шляхом підтримання зусиль щодо боротьби з шахрайством і корупцією, що впливають на бюджет ЄС, підтримання взаємодії між адміністративними органами держав-членів ЄС.

У Мінфіні впевнені, що укладена угода покращить звітність щодо можливих порушень стосовно коштів ЄС, а також оперативний обмін адміністративною інформацією між сторонами в митних і сільськогосподарських справах.

Теги: #єс #мінфін #боротьба #шахрайство

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