Україна уклала угоду з ЄС про співпрацю в боротьбі з шахрайством - Мінфін

Угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС щодо боротьби з шахрайством підписали 20 березня міністр фінансів Сергій Марченко та єврокомісар з питань бюджету та адміністрування Йоганнес Ган, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Приєднання до програми щодо боротьби із шахрайством є ще одним важливим кроком для зміцнення співпраці з Європейським Союзом, а також побудови надійних та прозорих відносин. Уряд України абсолютно відданий меті програми та готовий посилювати співпрацю для запобігання будь-яких порушень, які шкодять фінансовим інтересам як ЄС, так і України", - наведено в релізі слова Марченка.

Зазначається, що метою програми є захист фінансових інтересів Євросоюзу шляхом підтримання зусиль щодо боротьби з шахрайством і корупцією, що впливають на бюджет ЄС, підтримання взаємодії між адміністративними органами держав-членів ЄС.

У Мінфіні впевнені, що укладена угода покращить звітність щодо можливих порушень стосовно коштів ЄС, а також оперативний обмін адміністративною інформацією між сторонами в митних і сільськогосподарських справах.