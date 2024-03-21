Події

12:33 21.03.2024

Бауер: Шведський прапор не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО

2 хв читати
Бауер: Шведський прапор не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер упевнений у тому, що Україна стане членом альянсу.

"Разом ми робимо все можливе, щоб Україна стала членом нашого альянсу. Шведський прапор не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО. Чому? Тому що ми всі віримо в силу демократії. Саме це і поставлено на карту", - сказав Бауер під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Бауер наголосив, що війна Росії проти України ніколи не була пов'язана з реальною загрозою безпеці, яка походить від України або НАТО.

"Ця війна пов'язана з тим, що президент Путін боїться чогось набагато потужнішого, ніж будь-яка фізична зброя на землі: демократії. Якщо люди в Україні можуть мати демократичні права, то і люди в Росії незабаром захочуть їх мати", - упевнений він.

Голова Військового комітету НАТО зазначив, що у 2024 році понад 2 мільярди людей на Землі візьмуть участь у демократичних виборах, та все ж сьогодні концепцію демократії потрібно захищати як ніколи.

"У Росії... немає вибору, є тільки сила... Керівництво країни розіграло спектакль, щоб обдурити людей і змусити їх думати, що вони підіграють йому. Незаконною анексією Криму вони вже продемонстрували свою кричущу зневагу до міжнародного порядку. 24 лютого 2022 року російське керівництво повністю зірвало з себе маску і показало світу, хто воно є насправді", - додав Бауер.

За його словами, Росія відчайдушно намагається створити образ сили, проте все показала лише слабкість.

"Жодна пропаганда не зможе приховати труни, які повертаються назад до Російської Федерації. Жодна пропаганда не зможе відповісти на запитання родин загиблих солдатів. І жодна пропаганда не зможе приховати правду про те, що президент Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей", - упевнений Бауер.

Він наголосив, що російські військові не мають уявлення про те, за що вони воюють в Україні. У той час як український народ і українські сили докорінно змінили багато аспектів сучасної війни.

"Ви є першопрохідцями і використовуєте інновації, поєднуючи радянську техніку з сучасним західним озброєнням", - сказав він.

Теги: #нато #яценюк #україна #відкрий_україну #кбф #бауер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:16 21.03.2024
Голова військового комітету НАТО: Є всі підстави бути впевненими у здатності України досягти успіху, але потрібна ще більша підтримка

Голова військового комітету НАТО: Є всі підстави бути впевненими у здатності України досягти успіху, але потрібна ще більша підтримка

13:14 21.03.2024
Міністр оборони Естонії в Києві оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Естонії в Києві оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

12:23 21.03.2024
Голова Військового комітету НАТО в Києві: Мій візит свідчить, що НАТО та Україна зараз ближчі, ніж будь-коли

Голова Військового комітету НАТО в Києві: Мій візит свідчить, що НАТО та Україна зараз ближчі, ніж будь-коли

11:26 21.03.2024
Україна отримала CAD2 млрд від Канади

Україна отримала CAD2 млрд від Канади

09:48 21.03.2024
РФ готується до великомасштабного конфлікту з НАТО в коротші терміни, ніж передбачалося - ISW

РФ готується до великомасштабного конфлікту з НАТО в коротші терміни, ніж передбачалося - ISW

06:00 21.03.2024
У Києві внаслідок ракетного обстрілу постраждали четверо людей

У Києві внаслідок ракетного обстрілу постраждали четверо людей

05:53 21.03.2024
Падіння уламків збитих ракет зафіксовано у трьох районах Києва, є пошкодження

Падіння уламків збитих ракет зафіксовано у трьох районах Києва, є пошкодження

23:20 20.03.2024
Зеленський провів зустріч із Салліваном

Зеленський провів зустріч із Салліваном

23:19 20.03.2024
Харків знову під ворожим ударом

Харків знову під ворожим ударом

23:17 20.03.2024
Зеленський: максимально активно працюємо з партнерами та з внутрішнього виробництва зброї, щоб дати нашим військовим необхідну зброю

Зеленський: максимально активно працюємо з партнерами та з внутрішнього виробництва зброї, щоб дати нашим військовим необхідну зброю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Два роки тому в боях за Мощун було визначено долю Києва та України – Зеленський

Унаслідок ракетної атаки на Київ постраждали три підприємства харчопрому

Голова військового комітету НАТО: Є всі підстави бути впевненими у здатності України досягти успіху, але потрібна ще більша підтримка

Депутати Київради Брагінський і Кушнір складають свої повноваження - Кличко

Затримано колишнього високопосадовця ЗСУ, який незаконно збагатився на 58 млн грн

ОСТАННЄ

На Вінниччині від отруєння чадним газом загинула п'ятирічна дитина - ДСНС

Волонтери ТЧХУ працюють на ліквідації наслідків ракетної атаки РФ на Київ

Українці відзначають зростання рівня корупції у 2023 році та покладають на керівництво країни відповідальність за її подолання - опитування

Два роки тому в боях за Мощун було визначено долю Києва та України – Зеленський

Унаслідок ракетної атаки на Київ постраждали три підприємства харчопрому

Будівля складу Rozetka пошкоджена під час ракетної атаки на Київ

У Києві та області в п'ятницю хмарно, без опадів, температура вдень до 10-12° тепла

McDonald's в Україні скорочує використання пластику

Кличко повідомив про звільнення керівництва "Київпастрансу"

Депутати Київради Брагінський і Кушнір складають свої повноваження - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА