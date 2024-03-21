Бауер: Шведський прапор не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер упевнений у тому, що Україна стане членом альянсу.

"Разом ми робимо все можливе, щоб Україна стала членом нашого альянсу. Шведський прапор не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО. Чому? Тому що ми всі віримо в силу демократії. Саме це і поставлено на карту", - сказав Бауер під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Бауер наголосив, що війна Росії проти України ніколи не була пов'язана з реальною загрозою безпеці, яка походить від України або НАТО.

"Ця війна пов'язана з тим, що президент Путін боїться чогось набагато потужнішого, ніж будь-яка фізична зброя на землі: демократії. Якщо люди в Україні можуть мати демократичні права, то і люди в Росії незабаром захочуть їх мати", - упевнений він.

Голова Військового комітету НАТО зазначив, що у 2024 році понад 2 мільярди людей на Землі візьмуть участь у демократичних виборах, та все ж сьогодні концепцію демократії потрібно захищати як ніколи.

"У Росії... немає вибору, є тільки сила... Керівництво країни розіграло спектакль, щоб обдурити людей і змусити їх думати, що вони підіграють йому. Незаконною анексією Криму вони вже продемонстрували свою кричущу зневагу до міжнародного порядку. 24 лютого 2022 року російське керівництво повністю зірвало з себе маску і показало світу, хто воно є насправді", - додав Бауер.

За його словами, Росія відчайдушно намагається створити образ сили, проте все показала лише слабкість.

"Жодна пропаганда не зможе приховати труни, які повертаються назад до Російської Федерації. Жодна пропаганда не зможе відповісти на запитання родин загиблих солдатів. І жодна пропаганда не зможе приховати правду про те, що президент Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей", - упевнений Бауер.

Він наголосив, що російські військові не мають уявлення про те, за що вони воюють в Україні. У той час як український народ і українські сили докорінно змінили багато аспектів сучасної війни.

"Ви є першопрохідцями і використовуєте інновації, поєднуючи радянську техніку з сучасним західним озброєнням", - сказав він.