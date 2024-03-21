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10:59 21.03.2024

Унаслідок ракетної атаки в Київській області постраждали 4 людини, пошкоджено понад 40 приватних житлових будинків, 2 багатоповерхівки, ліцей, ЛЕП - ОВА

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Унаслідок ракетної атаки в Київській області постраждали 4 людини, пошкоджено понад 40 приватних житлових будинків, 2 багатоповерхівки, ліцей, ЛЕП - ОВА

Унаслідок масованої ракетної атаки на Київщині постраждали чотири людини, одну з них госпіталізовано, є руйнування і пожежі в чотирьох районах області - пошкоджено понад 40 приватних житлових будинків, дві багатоповерхівки, 12 автомобілів, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.

"Уранці ворог здійснив масовану ракетну атаку по Київській області. В області активно працювали сили ППО. Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає", - написав він у телеграм-каналі в четвер уранці.

"Унаслідок падіння уламків є постраждалі. Станом на 9:30 відомо про чотирьох людей. Одного з них госпіталізовано. Травми різного характеру - різані рани кінцівок, садна, травма ока та обличчя. Усім надається необхідна медична допомога", - додав Кравченко.

За даними ОВА, фіксуються руйнування та пожежі в чотирьох районах області. "Йдеться про пошкодження різного ступеня в шести населених пунктах. Уже відомо про пошкодження понад 40 житлових приватних будинків, двох багатоповерхівок, 12 автомобілів. Пошкодження приватних будинків різні: від вибитих вікон до повного руйнування споруд. У багатоповерхівках вибиті вікна, балкони, двері. В одному з населених пунктів також пошкоджено ліцей - вибито вікна. Пошкоджено лінії електропередачі. До обіду енергопостачання мають відновити".

 

Теги: #київська_область #ракетна_атака

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