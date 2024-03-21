Спікер Палати представників США обіцяє не зволікати з допомогою Україні

Спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що пріоритетом Конгресу є узгодження бюджету американського уряду на 2024 рік, а оскільки це питання вже майже вирішене, то до пакету допомоги Україні та партнерам перейдуть уже найближчим часом, передає "Голос Америки".

"Наразі не йдеться про механізм фінансування конкретно України. Ми говоримо про весь пакет додаткового фінансування для партнерів. Я думаю, що у свідомості багатьох людей є велика різниця між летальною допомогою для України та гуманітарною складовою. Також зараз багато обговорюють REPO Act, - законопроєкт, який дасть змогу використовувати конфісковані активи російських олігархів і таким чином частково оплачувати допомогу Україні, крім того, обговорюють концепцію надання допомоги в кредит", - сказав він на пресконференції 20 березня.

За словами Джонсона, серед законодавців зараз ведеться багато вдумливої, цілеспрямованої роботи та обговорення цього питання. "Ми розуміємо роль, яку відіграє Америка у світі. Ми розуміємо важливість послати світові потужний сигнал про те, що ми підтримуємо наших союзників і не можемо дозволити терористам і тиранам крокувати світом", - зазначив він.

Спікер сказав, що після вирішення бюджетних питань, "переведемо увагу на це (додаткову допомогу американським союзникам - ІФ-У) і не будемо зволікати з цим".

Конгрес має схвалити бюджет до 22 березня, інакше може статися так званий шатдаун, тимчасове припинення роботи урядових установ США.

Однак, за словами Джонсона, бюджетні питання вже практично узгоджені й мають бути проголосовані цього тижня, хоча цьому передували "суворі переговори".

Водночас після 22 березня в засіданнях Палати представників розпочинається двотижнева перерва, тож до законопроєкту про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США законотворці, найімовірніше, перейдуть після 8 квітня.