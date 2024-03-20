Події

20:28 20.03.2024

Нетаньягу не бачить можливості в стислі терміни почати військову операцію в Рафаху

2 хв читати
Нетаньягу не бачить можливості в стислі терміни почати військову операцію в Рафаху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в середу заявив, що ізраїльські військові готуються до операції в Рафаху в Секторі Гази, але на це потрібен час.

"Поки ми готуємося увійти в Рафах, на це піде певний час, але ми продовжуємо діяти з усією своєю міццю", - наводять ізраїльські ЗМІ слова Нетаньягу.

"Ми продовжуємо діяти в Хан-Юнісі, де розташовані центральні табори ХАМАС, щоб знищити і взяти в полон високопоставлених представників ХАМАС, як ми це вже зробили в лікарні "Аш-Шифа", - додав він.

Прем'єр Ізраїлю знову зазначив, що рішуче налаштований досягти "повної перемоги" над палестинськими угрупованнями із Сектора Гази.

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у середу повідомили, що операція в "Аш-Шифі", яку вони розпочали в понеділок, призвела до знищення понад 90 бійців ХАМАС.

"Військові знищили терористів і визначили місцезнаходження зброї на території лікарні, що допомогло запобігти негативним наслідкам для цивільного населення, пацієнтів, медиків", - йдеться в заяві ЦАХАЛ.

Крім того, ізраїльські військові завдали удару по підземному тунелю ХАМАС на півночі Гази, звідки напередодні було запущено ракету.

У ЦАХАЛ також опублікували в середу відео з авіаударом по складу зі зброєю шиїтського ліванського руху "Хезболла", який, за твердженням ізраїльської сторони, був розташований "у самому центрі житлового району в Лівані".

Палестинські служби охорони здоров'я оголосили, що протягом останньої доби в Секторі Гази загинули 104 людини, загальна кількість жертв від початку операції Ізраїлю 7 жовтня зросла до 31,9 тис. осіб.

 

 

Теги: #премєр #ізраiль #сектор_гази #рафах

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:53 16.03.2024
У Секторі Гази розвантажили перше судно з гуманітарною допомогою

У Секторі Гази розвантажили перше судно з гуманітарною допомогою

04:33 14.03.2024
Глава Міноборони Ізраїлю пообіцяв покарання для всіх причетних до нападу 7 жовтня 2023 року

Глава Міноборони Ізраїлю пообіцяв покарання для всіх причетних до нападу 7 жовтня 2023 року

18:41 12.03.2024
Із Гази евакуювали ще 47 громадян України - ГУР

Із Гази евакуювали ще 47 громадян України - ГУР

20:21 08.03.2024
Із Сектора Гази евакуювали 59 українців, серед них 15 дітей - посольство

Із Сектора Гази евакуювали 59 українців, серед них 15 дітей - посольство

07:13 07.03.2024
Єрмак на зустрічі з експрем'єркою Фінляндії: На тлі нещодавньої атаки РФ Одеси важливим є продовження підтримки України

Єрмак на зустрічі з експрем'єркою Фінляндії: На тлі нещодавньої атаки РФ Одеси важливим є продовження підтримки України

07:11 03.03.2024
Боррель закликав розслідувати трагедію під час видачі гумдопомоги в Газі

Боррель закликав розслідувати трагедію під час видачі гумдопомоги в Газі

09:36 26.02.2024
Прем'єр Болгарії прибув в Україну з візитом

Прем'єр Болгарії прибув в Україну з візитом

20:19 24.02.2024
Під час візиту прем'єр-міністра Бельгії було обговорено механізми передання Україні заморожених активів РФ та інші аспекти фінансової та військової допомоги

Під час візиту прем'єр-міністра Бельгії було обговорено механізми передання Україні заморожених активів РФ та інші аспекти фінансової та військової допомоги

19:17 24.02.2024
Бельгія відкриє офіси Агентства з розвитку в Києві та Харкові

Бельгія відкриє офіси Агентства з розвитку в Києві та Харкові

21:18 08.02.2024
Парламент Грузії схвалив призначення Кобахідзе прем'єром республіки

Парламент Грузії схвалив призначення Кобахідзе прем'єром республіки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна здатна виготовляти до 2 млн дронів на рік за підтримки Заходу

Візит спецпредставника Китаю дає обережну надію на участь КНР у саміті миру - Єрмак

Україна переможе, якщо вийде з війни вільною, демократичною, суверенною країною - Салліван

Єрмак і Салліван заявляють про продовження підтримки України з боку США

РФ створила "атмосферу страху" на окупованих територіях України, щоб посилити контроль над населенням, яке там проживає, - доповідь ООН

ОСТАННЄ

Україна здатна виготовляти до 2 млн дронів на рік за підтримки Заходу

У ПП "Шегині-Медика" відновлено пропуск легкових автомобілів та автобусів

Візит спецпредставника Китаю дає обережну надію на участь КНР у саміті миру - Єрмак

Україна переможе, якщо вийде з війни вільною, демократичною, суверенною країною - Салліван

Єрмак і Салліван заявляють про продовження підтримки України з боку США

Нідерланди виділяють понад EUR150 млн на закупівлю боєприпасів для українських F-16

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до восьми - Синєгубов

Комітет із нацбезпеки може закінчити розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію наступного тижня

ДОТ підписав договори на харчування для ЗСУ на другий квартал: економія на комплектах становить 2 млрд грн

Польща уклала контракт на постачання з Данії систем захисту для морських фрегатів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА