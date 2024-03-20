Нетаньягу не бачить можливості в стислі терміни почати військову операцію в Рафаху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в середу заявив, що ізраїльські військові готуються до операції в Рафаху в Секторі Гази, але на це потрібен час.

"Поки ми готуємося увійти в Рафах, на це піде певний час, але ми продовжуємо діяти з усією своєю міццю", - наводять ізраїльські ЗМІ слова Нетаньягу.

"Ми продовжуємо діяти в Хан-Юнісі, де розташовані центральні табори ХАМАС, щоб знищити і взяти в полон високопоставлених представників ХАМАС, як ми це вже зробили в лікарні "Аш-Шифа", - додав він.

Прем'єр Ізраїлю знову зазначив, що рішуче налаштований досягти "повної перемоги" над палестинськими угрупованнями із Сектора Гази.

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у середу повідомили, що операція в "Аш-Шифі", яку вони розпочали в понеділок, призвела до знищення понад 90 бійців ХАМАС.

"Військові знищили терористів і визначили місцезнаходження зброї на території лікарні, що допомогло запобігти негативним наслідкам для цивільного населення, пацієнтів, медиків", - йдеться в заяві ЦАХАЛ.

Крім того, ізраїльські військові завдали удару по підземному тунелю ХАМАС на півночі Гази, звідки напередодні було запущено ракету.

У ЦАХАЛ також опублікували в середу відео з авіаударом по складу зі зброєю шиїтського ліванського руху "Хезболла", який, за твердженням ізраїльської сторони, був розташований "у самому центрі житлового району в Лівані".

Палестинські служби охорони здоров'я оголосили, що протягом останньої доби в Секторі Гази загинули 104 людини, загальна кількість жертв від початку операції Ізраїлю 7 жовтня зросла до 31,9 тис. осіб.