Іспанія передала Україні за два роки військову допомогу на EUR190 млн і готує ще 20 "Леопардів" - ЗМІ

Державний секретар торгівлі Іспанії оприлюднив повний список постачань в Україну військової допомоги в період із березня 2022 року до лютого 2024 року, який включає, не враховуючи допомоги від приватних осіб, 61 позицію на загальну суму EUR190 млн, повідомляється на військовому порталі Infodefensa в середу.

Список охоплює прилади нічного бачення, безпілотні літальні апарати, пристрої зв'язку, гранатомети, системи дистанційного керування озброєнням, системи наведення боєприпасів, гаубиці, кулемети, протитанкові міни, легке озброєння та артилерійські боєприпаси, міномети, мінометні гранати, ракети "Hawk", "Mistral", "Harpoon", Aspide, бронетранспортери, десять бойових танків Leopard 2A4 і вісім патрульних катерів.

При цьому, як зазначає видання, у цьому списку відсутні ще 20 бойових танків Leopard 2A4, які вже схвалені Міжміністерською радою з торгівлі та контролю оборонних матеріалів і технологій подвійного призначення, їх буде додано до вже відправлених десяти, а також 90 експортних товарів іспанської оборонної промисловості.

"Іспанія не тільки відправляє матеріали, а й підтримує іншими способами. Міністерка оборони Маргарита Роблес нещодавно зустрілася з родичами українських військових, які проходять реабілітацію в Іспанії", - йдеться в повідомленні.

Також видання повідомляє, що кілька міжнародних організацій і парламентські групи заявили про ризик потрапляння відправленої в Україну допомоги на чорний ринок, проте відповідь міністерки торгівлі Іспанії Ксіани Мендес була різкою і категорично негативною. "Матеріали, що експортуються Іспанією, є необхідною, пріоритетною і важливою зброєю для України в боротьбі з Росією; немає сумнівів у тому, що Україна найкращим чином використовує їх для захисту своєї національної безпеки", - пояснила вона.