Події

17:26 20.03.2024

Нідерланди передали Україні 8 цінних незаконно вивезених археологічних артефактів, які є цінними - Мінкультури

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Директор Інспекції інформації та спадщини Міністерства освіти, культури і науки Нідерландів Альфред Рус передав посольству України в Нідерландах вісім предметів археології, раніше незаконно вивезених з території України.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики, йдеться про наконечники списів і стріл із різних археологічних культур і регіонів України, що датуються періодами від римських часів до Середньовіччя.

Зазначається, що нідерландські митники перехопили українські предмети культурної спадщини після їх прибуття до Нідерландів у березні 2023 року.

Теги: #нідерланди #артефакти

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