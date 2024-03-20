Нідерланди передали Україні 8 цінних незаконно вивезених археологічних артефактів, які є цінними - Мінкультури

Директор Інспекції інформації та спадщини Міністерства освіти, культури і науки Нідерландів Альфред Рус передав посольству України в Нідерландах вісім предметів археології, раніше незаконно вивезених з території України.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики, йдеться про наконечники списів і стріл із різних археологічних культур і регіонів України, що датуються періодами від римських часів до Середньовіччя.

Зазначається, що нідерландські митники перехопили українські предмети культурної спадщини після їх прибуття до Нідерландів у березні 2023 року.