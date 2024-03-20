Унаслідок авіаудару по Максимівці Донецької області 2 людини загинули, 1 поранено - голова ОВА

У середу російські окупанти завдали авіаудару по с. Максимівка Вугледарської громади Донецької області, внаслідок чого загинули двоє чоловіків, постраждала 72-річна жінка, її госпіталізували, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Дві людини загинули й одна поранена внаслідок авіаудару по Максимівці Вугледарської громади. Росіяни вдарили по селу сьогодні в обід, влучили в приватний будинок. Під завалами знайшли тіла двох чоловіків 1964 і 1975 років народження. Поранення отримала 72-річна жінка, її транспортують до лікарні", - написав він у телеграм-каналі.

Голова ОВА додав, що рятувальну операцію на місці удару завершено.