Боррель: Кордони України та ЄС мають бути розблоковані

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявляє, що кордони України з Європейським Союзом мають бути розблоковані, і для військових, і для цивільних цілей.

Про це він заявив у середу в Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів. Зазначивши, що проблеми, які стали причиною блокування польськими фермерами і перевізниками, мають бути вирішені в інший спосіб, а не блокуванням, Боррель сказав: "Кордони мають бути розблоковані, тому що з військової та цивільної точки зору нам потрібен вільний транзит між Україною та Європейським Союзом".