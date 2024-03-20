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14:24 20.03.2024

Боррель: Кордони України та ЄС мають бути розблоковані

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Боррель: Кордони України та ЄС мають бути розблоковані

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявляє, що кордони України з Європейським Союзом мають бути розблоковані, і для військових, і для цивільних цілей.

Про це він заявив у середу в Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів. Зазначивши, що проблеми, які стали причиною блокування польськими фермерами і перевізниками, мають бути вирішені в інший спосіб, а не блокуванням, Боррель сказав: "Кордони мають бути розблоковані, тому що з військової та цивільної точки зору нам потрібен вільний транзит між Україною та Європейським Союзом".

Теги: #кордони #боррель

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