Події

13:53 20.03.2024

Роботи зі зміцнення та ремонту тунелю на ст. м. "Деміївська" виконано приблизно на 40% - Кличко

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Верхню частину тунелю біля станції метро "Деміївська", де наразі триває розроблення ґрунту в котловані, буде видно за два тижні, і тоді фахівці зможуть зробити висновки щодо причин виникнення загрози аварійної ситуації, роботи з укріплення всередині тунелю виконано приблизно на 40%, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Оглянув сьогодні майданчик біля станції метро "Деміївська", де тривають роботи з розробки ґрунту в котловані. На майданчику, в три зміни, працюють 60 робітників та понад 10 одиниць техніки", - написав він у Телеграм-каналі в середу.

"За два тижні можна буде побачити верхню частину тунелю і те, чи були дотримані технології його будівництва. Тоді фахівці зможуть робити висновки щодо причини виникнення загрози аварійної ситуації в тунелі на "Деміївській", - зазначив мер.

За його словами, у самому тунелі теж "тривають необхідні роботи - і з його укріплення, і з подальшого ремонту. За оцінкою підрядної організації, на сьогодні виконано близько 40% загального обсягу робіт".

"Ми робимо все можливе, щоб у кінці літа повністю відновити рух між станціями "Деміївська" та "Либідська", - запевнив мер столиці.

Як повідомлялося, 8 грудня 2023 року було припинено рух поїздів метрополітену на відрізку між станціями "Деміївська" та "Либідська" Оболонсько-Теремківської лінії метро. За попередніми даними, це сталося через розгерметизацію тунелю й появу тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю на зазначеній ділянці метрополітену. Передбачається, що відновлювальні роботи на аварійній ділянці метро можуть тривати до шести місяців.

13 грудня було відновлено рух поїздів метрополітену між станціями "Теремки" і "Деміївська" на Оболонсько-Теремківській лінії з інтервалом 13-17 хвилин. Отже, усі станції метро відновили свою роботу, проте неробочим залишився аварійний перегін між станціями "Либідська" та "Деміївська" і лінія залишилася розірваною до закінчення ремонтних робіт.

Теги: #ремонт #деміївська

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