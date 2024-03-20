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12:22 20.03.2024

Канада ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю з Україною

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Канада ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю з Україною

Сенат Канади 19 березня схвалив у третьому читанні та в цілому подану урядом оновлену Угоду про вільну торгівлю з Україною (CUFTA), ухвалення якої раніше забуксувало через позицію Консервативної партії, що вважала її норми щодо вартості вуглецевих викидів надмірно обтяжливими для України.

Як повідомляється на сайті парламенту Канади, того самого дня закон отримав королівське схвалення.

"Отримання королівського схвалення є важливим кроком на шляху до реалізації модернізованого CUFTA та прикладом непохитної прихильності Канади до України та її народу", - прокоментувала остаточну ратифікацію угоди міністр з просування експорту, міжнародної торгівлі та економічного розвитку Мері Нг (Mary Ng).

За її словами, оновлена CUFTA сприятиме розвитку відкритої, передбачуваної та інклюзивної торгівлі, підвищенню прозорості, зниженню витрат для бізнесу та підтримці економічного відновлення і довгострокового процвітання України.

"Угода зміцнює наші торговельні відносини, заохочує інновації та сприяє економічному зростанню як для канадців, так і для українців, створюючи хороші робочі місця та місцеві пільги. Коли Україна переможе у війні, канадські підприємства та експортери будуть готові до відновлення, тому що наша модернізована угода про вільну торгівлю створить необхідні умови", - зазначила канадський міністр.

Для набуття чинності CUFTA необхідна ще її ратифікація Верховною Радою.

Як повідомлялося, оновлену Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою підписали президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо 23 вересня 2023 року під час візиту глави української держави до Канади.

За словами першого віцепрем'єра - міністра економіки України Юлії Свириденко, ця угода є однією з найсучасніших у світі. Зокрема, її текст побудований на стандартах Угоди про вільну торгівлю Канади, США та Мексики й Угоди про Транстихоокеанське партнерство, до якої Україна готується долучитися.

"Вона передбачає лібералізацію ринку послуг за негативним списком. Тобто коли дозволено все, щодо чого немає застережень, прописаних в угоді", - зазначила перший віцепрем'єр.

Вона додала, що захист інвестицій посилиться новими комплексними і сучасними інструментами.

Крім цього, завдяки угоді працівники українських компаній, які надаватимуть послуги в Канаді, зможуть за спрощеними і розширеними умовами вирушити на тимчасовий в'їзд до Канади, зазначила Свириденко.

Оновлений документ також розширює можливості цифрової торгівлі між Україною та Канадою, а для товарів, що експортуються до Канади без мита, можна буде використовувати компоненти з ЄС, Британії, Ізраїлю, що розширить залучення України до глобальних ланцюгів постачань, вказала на інші переваги перший віцепрем'єр.

Теги: #канада #україна #торгівля

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