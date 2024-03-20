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12:12 20.03.2024

Директорка Держцентру зайнятості анонсувала запуск у 2024 році мобільного застосунку Служби зайнятості

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Директорка Держцентру зайнятості анонсувала запуск у 2024 році мобільного застосунку Служби зайнятості

Директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк анонсувала запуск у 2024 році мобільного застосунку Служби зайнятості з доступом до Єдиного порталу вакансій.

"Цьогоріч запустимо мобільний застосунок Служби зайнятості, де кожен українець, незалежно від реєстрації, зможе знайти для себе всю необхідну інформацію про Службу зайнятості, послуги, зокрема буде довантажено і Єдиний портал вакансій. Упевнена, що це спростить комунікацію на ринку праці між претендентами та роботодавцями, залишивши в минулому бюрократичні складнощі", - сказала Жовтяк в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, мета відомства в поточному році - спростити й оцифрувати всі чинні послуги та сервіси, прибрати паперовий документообіг там, де він залишається частиною процесу обслуговування.

"Ми напрацювали нову технологію обслуговування клієнтів, яку плануємо незабаром втілити в життя. Маємо намір зробити частину наших послуг у дистанційному обслуговуванні, оскільки не завжди доречним є фізичний візит людини до центру зайнятості, особливо коли для неї відсутні пропозиції бажаної роботи", - розповіла Жовтяк.

Зокрема якщо в Службі зайнятості бачитимуть, що на сьогодні для людини немає пропозицій, то спілкування з нею може вестися в дистанційному режимі з використанням зручних засобів комунікації для обох сторін.

"Наша амбітна мета - змінити все цього року. І це дає поштовх до оптимізації наших дій. Наприклад, якщо ми підберемо для людини пропозицію роботи, то кар'єрний радник дистанційно через електронний кабінет клієнта зможе скерувати її на співбесіду до роботодавця. А роботодавець, через свій електронний кабінет зможе відправити відгук на такого кандидата", - додала вона.

Теги: #застосунок #служба_зайнятості

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