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11:37 20.03.2024

Директорка Держцентру зайнятості заявляє про зменшення кількості реєстрацій безробітних чоловіків

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Директорка Держцентру зайнятості заявляє про зменшення кількості реєстрацій безробітних чоловіків

Директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк заявляє, що кількість зареєстрованих безробітних чоловіків значно зменшилася.

"По-перше, за різними оцінками, понад 6 мільйонів українців перебувають за кордоном. Переважна більшість цих людей - це працездатне населення. Вони потенційно могли бути нашими "клієнтами", могли бути серед безробітних, яким ми шукали б роботу в Україні. По-друге, дуже велика кількість людей мобілізована до ЗСУ. На сьогодні зменшилась кількість реєстрацій чоловіків. Якщо до повномасштабного вторгнення серед безробітних було 55% жінок, 45% чоловіків, то на сьогодні в нас 77%, а в деяких регіонах 80% - це жінки", - сказала Жовтяк в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чому кількість зареєстрованих у Держслужбі зайнятості безробітних за минулий рік зменшилась удвічі, попри зростання безробіття.

З огляду на це, вона констатувала, що статистика зареєстрованих безробітних сьогодні не відображає реального стану безробіття.

"Водночас можна сказати, що в Україні робота є. І це дуже наочно видно зі збільшеної кількості вакансій. Крім того, на сьогодні зростає кількість зареєстрованих безробітних за рахунок того, що звертаються внутрішньо переміщені громадяни", - додала вона.

Серед іншого, в інтерв'ю Жовтяк розповіла, що в довоєнний період були випадки з проблемним працевлаштуванням людей від 55 років. "Сьогодні під час спілкування з різними представниками бізнесу чую, що в умовах об'єктивних причин із нестачею кадрів, стереотип щодо вікових працівників нівелюється", - додала вона.

Теги: #реєстрація #безробітні #чоловіки

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