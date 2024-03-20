В Україні ліквідовано банду, яка займалася підпалами житла громадян на замовлення

Правоохоронці ліквідували злочинну групу, яка на замовлення здійснювала підпали будинків і квартир у всій Україні, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Послуги" паліїв можна було замовити через телеграм-канал. Після досягнення домовленості з "клієнтом" підозрювані за фінансову винагороду закидали будинки й квартири жертв пляшками із запалювальною сумішшю, фільмуючи підпал чужого майна на камеру. Відзняте відео надсилали "клієнтам" на підтвердження виконання замовлення", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в середу.

Як повідомляється, організаторами злочинної групи були двоє громадян, які залучили для "брудної роботи" ще дев'ятьох осіб. Учасники групи - жителі Київської та Житомирської областей.

За даними Національної поліції, вартість послуги становила від $500 до 3000. Правоохоронці викрили факти пошкодження майна цією злочинною групою в Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора організаторам та учасникам злочинної групи повідомлено про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України)", - інформує Офіс генпрокурора. Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.