Байден і лідери Конгресу домовилися про фінансування уряду США до кінця фінроку

Президент США Джо Байден і лідери Конгресу оголосили, що досягли угоди щодо остаточного набору законопроєктів про витрати на нинішній фінансовий рік.

"Ми дійшли згоди з лідерами Конгресу щодо подальших дій стосовно законопроєктів, що залишилися, про фінансування на весь рік. Палата представників і Сенат наразі працюють над завершенням підготовки пакета, який може бути швидко поданий мені на розгляд, і я підпишу його негайно", - йдеться в заяві Байдена, поширеній Білим домом.

Водночас, як зазначають американські ЗМІ, законодавцям потрібен час, щоб завершити роботу з текстом законопроєкту. У Палаті представників діє правило, згідно з яким конгресменам перед голосуванням дають 72 години на розгляд законопроєкту після його публікації, а термін тимчасового фінансування кількох ключових установ спливає опівночі п'ятниці.

Спікер Палати представників Майк Джонсон сказав журналістам, що відповідні комітети нині працюють над текстом законопроєкту, який буде розглянуто "якомога швидше".

З аналогічною заявою виступив лідер демократів у палаті Гакім Джеффріс, який зазначив, що Конгрес розгляне пакет "у найближчі кілька днів".

Раніше в березні Байден підписав пакет із шести законопроєктів, які передбачають виділення понад $460 млрд на фінансування, зокрема, міністерств у справах ветеранів, сільського господарства, внутрішніх справ, транспорту, житлового будівництва та розвитку міст, юстиції, торгівлі та енергетики.

До 22 березня законодавці мають ухвалити решту шість законопроєктів про фінансування на весь рік, які стосуються, зокрема, міністерства оборони, внутрішньої безпеки, охорони здоров'я та соціальних служб.