Окупанти вночі та вранці обстріляли шість громад Сумщини, зафіксовано 65 вибухів
Російські війська вночі та вранці обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 65 вибухів, повідомляє в середу вранці пресслужба ОВА.
"Вночі та вранці росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів", - ідеться в повідомленні.
Так, обстрілу зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська громади.
Так, за даними ОВА, по Великописарівській громаді було здійснено обстріли з артилерії (5 вибухів), міномета (4 вибухи), авіаудари КАБ (15 вибухів).
Краснопільська громада: ворог гатив із міномета (3 вибухи), гранатомета (14 вибухів).
Миропільська громада: зафіксовано обстріли з артилерії (31 вибух).
Есманьська громада: був обстріл зі стрілецької зброї та міномета (2 вибухи).
Новослобідська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи).
Юнаківська громада: здійснено скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух).