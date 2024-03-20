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08:34 20.03.2024

Окупанти вночі та вранці обстріляли шість громад Сумщини, зафіксовано 65 вибухів

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Окупанти вночі та вранці обстріляли шість громад Сумщини, зафіксовано 65 вибухів

Російські війська вночі та вранці обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 65 вибухів, повідомляє в середу вранці пресслужба ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів", - ідеться в повідомленні.

Так, обстрілу зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська громади.

Так, за даними ОВА, по Великописарівській громаді було здійснено обстріли з артилерії (5 вибухів), міномета (4 вибухи), авіаудари КАБ (15 вибухів).

Краснопільська громада: ворог гатив із міномета (3 вибухи), гранатомета (14 вибухів).

Миропільська громада: зафіксовано обстріли з артилерії (31 вибух).

Есманьська громада: був обстріл зі стрілецької зброї та міномета (2 вибухи).

Новослобідська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи).

Юнаківська громада: здійснено скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух).

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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