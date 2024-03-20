Зіткнення з космічним кораблем NASA змінило форму астероїда Діморфос

Зіткнення з космічним кораблем DART змінило не тільки траєкторію астероїда Діморфос, а й його форму, про це повідомляє Reuters із посиланням на NASA.

Коли НАСА відправило свій космічний корабель DART для зіткнення з астероїдом Діморфос 2022 року, космічне агентство США продемонструвало, що за необхідності можна змінити траєкторію небесного об'єкта, щоб захистити Землю. Виявляється, це зіткнення змінило не тільки траєкторію астероїда, а й його форму.

Астероїд, який до зіткнення з DART мав вигляд "кулі, яка була трохи пухкою в талії", тепер, схоже, за формою більше схожий на "кавун або, технічно, на трьохосьовий еліпсоїд", повідомили вчені у вівторок.

"Переважна думка полягає в тому, що Діморфос являє собою пухке скупчення уламків, від пилу до гравію і валунів. Таким чином, його загальна міцність досить низька, що дає змогу деформувати його набагато легше, ніж тверде монолітне тіло", - сказав Стів Чеслі, старший науковий співробітник Лабораторії реактивного руху NASA (JPL) в Каліфорнії і співавтор дослідження, опублікованого в журналі Planetary Science Journal.

"Зміна форми була настільки драматичною через те, що він складався з купи уламків", - сказав навігаційний інженер Лабораторії реактивного руху і провідний автор дослідження Шантану Найду. "Вимірюючи орбіту Диморфоса до і після удару, ми змогли зробити висновок про зміну форми Диморфоса через удар DART".

Діморфос - супутник Дідімоса, який визначається як навколоземний астероїд. Місія DART (Випробування подвійного перенаправлення астероїдів) являла собою місію, що підтверджує принцип дії, в якій космічний корабель застосовував кінетичну силу для підштовхування небесного об'єкта, який в іншому разі міг би знаходитися на шляху зіткнення із Землею. Діморфос і Дідімос не становлять реальної загрози для Землі.

Свої висновки про форму та орбіту Діморфоса дослідники ґрунтували на спостереженнях за допомогою наземних телескопів того, як сонячне світло, що відбивається від поверхонь двох астероїдів, змінювалося з плином часу, даних радіохвиль, що відбиваються від астероїдів, і зображеннях, отриманих DART під час його зближення.

У найближчому майбутньому очікується додаткова інформація про ці два астероїди. Космічний корабель Hera Європейського космічного агентства (ESA) має бути запущений у жовтні і досягне їх наприкінці 2026 року, щоб перевірити ситуацію.

"Ми з нетерпінням очікуємо прибуття космічного корабля Hera ESA, коли ми зможемо порівняти нашу змодельовану форму з формою, отриманою на зображеннях Hera. Ми також дізнаємося, наскільки змінилася орбіта відтоді, як ми востаннє спостерігали її 2023 року", - сказав Чеслі.