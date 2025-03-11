Події

19:16 11.03.2025

Після зіткнення суден біля берегів Британії затримано чоловіка за підозрою в ненавмисному вбивстві

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Після зіткнення суден біля берегів Британії затримано чоловіка за підозрою в ненавмисному вбивстві

Поліція Великої Британії затримала 59-річного чоловіка за підозрою в недбалості, що призвела до загибелі людини під час зіткнення в Північному морі танкера і контейнеровоза, повідомляє у вівторок Sky News.

"Унаслідок проведеного моєю командою розслідування затримано 59-річного чоловіка за підозрою в недбалості, що призвела до загибелі людини", - ідеться в заяві головного інспектора поліції Хамберсайда Крейга Ніколсона.

Він також зазначив, що поліція тісно співпрацює з іншими службами для встановлення причин події та надання підтримки всім, хто її потребує.

Наразі не уточнюється, які саме дії підозрюваного призвели до загибелі людини.

У понеділок повідомлялося, що біля східних берегів Великої Британії в Північному морі зіткнулися американський танкер Stena Immaculate, що стояв на якорі, і контейнеровоз Solong, що йшов під прапором Португалії. 36 членів екіпажу доправили на берег, одного госпіталізували. Ще одна людина вважалася зниклою безвісти, раніше у вівторок повідомлялося, що її пошуки були безуспішними і припинені.

Теги: #судна #підозрюваний #британія #зіткнення

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