Умєров після "Рамштайн-20": Буде більше боєприпасів і ракет до систем ППО, працюємо, щоб F-16 були в Україні якомога швидше

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про результати засідання Контактної групи з оборони України, зазначивши, що головною темою стали артилерійські снаряди.

"Під час сьогоднішнього 20-го засідання у форматі "Рамштайн" коаліція країн партнерів продемонструвала свою єдність та активність в допомозі Україні. Боєприпаси – те, чого критично потребують наші воїни. Вони будуть! Це була головна тема засідання. Партнери заявили про пакети допомоги, в які входять артилерійські снаряди 155 мм, 152 мм, 105 мм, та інші. Вдячні партнерам за те, що по всьому світу шукають та знаходять боєприпаси, які так необхідні для відсічі агресора", - написав Умєров у фейсбуці після засідання Контактної групи з оборони України.

Він наголосив на важливості ППО, щоб захистити міста і воїнів від російської авіації, яка скидає КАБи на українські позиції.

"Буде більше ракет для наших систем протиповітряної оборони. Я вдячний міністру оборони Німеччини, який зазначив, що небо над Україною належить українцям. Тому наше спільне завдання - забезпечити перевагу України в повітрі", - наголосив Умєров.

Він додав, що допомогти закрити українські небо також мають літаки F16.

"Ми активно працюємо з усіма залученими партнерами: США, Данія, Бельгія, Нідерланди, Румунія та іншими, щоб літаки були в Україні якнайшвидше", - зазначив міністр.

Окрім того, є кілька нових країн, які приєдналися до дронової коаліції і зробили внески, повідомив Умєров.

"Першими результатами цієї коаліції стануть перші поставки дронів в Україну вже в березні. Також обговорюємо можливість інвестицій в українське виробництво тих БПЛА, які вже показали свою ефективність на полі бою", - написав глава відомства.

Він також поінформував, що відбулася низка двосторонніх зустрічей: Німеччина, Швеція, Греція, Франція, Болгарія, Словаччина, Португалія.