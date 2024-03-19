Завершилася 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", вона була результативною

Завершилася 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України на базі "Рамштайн", головними темами якої були боєприпаси, ППО, F-16 і дрони, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України завершилася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах", - ідеться в повідомленні Міноборони України в телеграм-каналі у вівторок увечері.

Як повідомляється, "представники коаліції країн-партнерів вчергове провели результативну зустріч, головними темами якої були: боєприпаси, ППО, F-16, дрони".

"На засіданні значну увагу надали роботі вісьмох коаліцій спроможностей (Коаліція повітряних сил, Коаліція інтегрованої ППО та ПРО, Коаліція артилерії, Коаліція бронетанкової техніки та маневреності, Коаліція морських спроможностей, ІТ коаліція, Коаліція розмінування, Коаліція дронів)", - зазначено в повідомленні Міноборони України.