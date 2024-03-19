Українська культура має стати ще одним потужним голосом нашої держави у світі - Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська, виступаючи в межах VII Міжнародного форуму "Креативна Україна", акцентувала увагу на важливих кроках у царині культури, які сприяли б просуванню українського голосу та позиції у світі.

Як наголосила перша леді, українська культура продовжує розвиватися навіть на третій рік повномасштабного російського вторгнення.

"У містах, де постійно лунають сирени, одночасно заповнені театри. Мене вразила цифра, що за ці важкі місяці спротиву в Україні, за даними театральної спілки, вийшло понад 600 нових вистав! І, напевно, ніколи ще не було такої потужної Шевченківської премії, як нинішня. Частина її лауреатів наразі в окопах. Одне з гасел нашої Всеукраїнської програми ментального здоров'я - "Перетворити біль на силу". Це саме те, що робить наша сучасна культура", - зазначила Зеленська у зверненні до учасників форуму.

Дружина президента водночас акцентувала на важливості деколонізації українських імен і спадщини, які століттями привласнювала собі Російська імперія.

"Кожен підпис під полотном Малевича щодо того, що це був український художник - не просто відновлення історичної справедливості. Це ще один потужний голос України у світі", - сказала вона.

Зеленська також зазначила, що Україна має офіційне представлення на таких світових мистецьких майданчиках, як Венеційська бієнале та Венеційський кінофестиваль, Берлінале, та долучилася до участі в дев'яти книжкових ярмарках світового рівня - у Варшаві, Лондоні, Франкфурті, Латинській Америці.

Крім того, за її словами, вже 47 тисяч книжок стали голосами України у всьому світі, а сама українська мова у вигляді аудіогідів з'явилася у 82 музеях на всій планеті.

З огляду на це перша леді закликала учасників заходу працювати над тим, щоб голос України через її культуру було чути у світі.

Як повідомляє пресслужба президента, Міжнародний форум "Креативна Україна" є найбільшою у Східній Європі платформою для обговорення державної політики в галузі культури та креативних індустрій. Щороку подія збирає кілька десятків спікерів із понад 10 країн світу. Захід проводять із 2017 року за підтримки Українського культурного фонду, Українського інституту книги, Представництва Європейського Союзу в Україні та Офісу розвитку креативних індустрій при Міністерстві культури та інформаційної політики.