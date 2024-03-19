Гендиректор ТЧХУ закликав учасників Європейського гуманітарного форуму збільшити допомогу Україні

Генеральний директор Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) Максим Доценко закликав учасників Європейського гуманітарного форуму посилити фінансову допомогу Україні, яка воює з російським агресором.

"Цими днями, 18 і 19 березня, у Брюсселі відбувається Європейський гуманітарний форум, організований Європейською комісією за сприяння Бельгії, країни, яка головує в Раді ЄС... Генеральний директор Українського Червоного Хреста Максим Доценко під час свого виступу (на форумі - ІФ-У) розповів про колосальні гуманітарні наслідки війни, закликав донорів і міжнародну спільноту посилювати фінансову допомогу Україні", - повідомило ТЧХУ у вівторок у фейсбуці.

За словами Доценка, така допомога особливо потрібна людям, які проживають на прифронтових територіях і у віддалених населених пунктах. Він наголосив, що на таких територіях люди гостро потребують первинної медичної допомоги, фізичної та психологічної реабілітації. Гендиректор ТЧХУ також відзначив важливість відновлення медичної інфраструктури й закликав донорів підтримувати такі напрями, як фізична й психологічна реабілітація, догляд удома.

Щорічний Європейський гуманітарний форум об'єднує ключових учасників гуманітарного сектору. Міжнародні й громадські організації, політики, представники влади та донори збираються для пошуку ефективних рішень у наданні допомоги в найгарячіших точках світу. Уже втретє поспіль, починаючи з 2022 року, на форумі порушують питання, пов'язані з вторгненням РФ в Україну. Основна тема форуму цього року - здоров'я, вплив війни на систему медичного обслуговування.

Джерело: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid02SsyqKSRscbompz6GtxJtnpkoWzeLkjZnWWxxYiZTVLJSnevR3KNbGSxQvHqP3xGMl