Події

10:55 19.03.2024

Експрацівник оборонного заводу в Миколаєві за допомогою дронів шпигував для ворога за комплексами ППО

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Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одного інформатора воєнної розвідки РФ - колишнього працівника українського оборонного заводу, який за допомогою дронів намагався виявити бойові позиції комплексів протиповітряної оборони Збройних сил України в Миколаївській області.

"Щоб відслідкувати місця базування української ППО, фігурант запускав безпілотні літальні апарати, які були обладнані камерами відеофіксації. Отриману інформацію він месенджером передавав зв'язковому російської спецслужби", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією української спецслужби, зв'язковим був колишній працівник розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут", який перебуває в Криму і співпрацює з окупантами.

"Рашисти планували використати отримані відомості для підготовки диверсій та ракетних ударів по регіону, у тому числі для вогневого ураження українських комплексів ППО", - зазначається в повідомленні.

СБУ викрила російського інформатора на початку його розвідувальної активності, що дало змогу завчасно убезпечити місця дислокації підрозділів ЗСУ.

Зловмисника затримали у власному будинку. Під час обшуку вилучено дрони-розвідники, які він застосовував для збору розвідданих. Також у затриманого виявлено речовини, які використовуються для кустарного виробництва вибухівки.

"За наявними даними, ворожий спільник міг готувати підрив на об'єктах Сил оборони, які потрапляли на камери його дронів", - наголошують у відомстві.

У СБУ уточнюють, що інформатор ворога - колишній співробітник місцевого оборонного заводу. У поле зору окупантів він потрапив через публікацію коментарів у російських телеграм-каналах із підтримкою агресивної війни проти України.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою.

 

Теги: #зсу

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