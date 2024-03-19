Унаслідок обстрілів РФ на Донеччині за добу загинув один місцевий житель, ще п’ятеро дістали поранення

Унаслідок обстрілів РФ у Донецькій області за добу загинув один місцевий житель, ще 5 осіб дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у вівторок уранці.

"За 18 березня росіяни вбили 1 жителя Донецької області - в Очеретиному. Ще 5 осіб в області за добу дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині вбито 1886 місцевих жителів, поранено - 4723.

Загальну кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя і Волновахи.