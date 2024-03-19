За добу окупанти обстріляли близько 20 населених пунктів Харківщини, постраждав мирний мешканець

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли близько 20 населених пунктів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 8:00 (18 березня ІФ-У) у с. Новоосинове Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено будівлю котельні, два приватні будинки, будинок культури. Травмовано 62-річного чоловіка, без госпіталізації", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що ввечері Новоосинове знову зазнало ворожого обстрілу з РСЗВ. У результаті було пошкоджено приватне домоволодіння.

Крім того, окупанти обстріляли з РСЗВ Вовчанськ (пошкоджено приватний будинок), а з артилерії Лук'янці (зруйновано приватний будинок). У ніч на вівторок ворожого удару С-300 зазнала Малинівка. Було зафіксовано влучання на територію підприємства. Пошкоджено ворота, вікна та двері будівлі. Постраждалих серед мирного населення не зафіксовано.