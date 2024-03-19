Події

06:57 19.03.2024

Американський безпілотник MQ-9 Reaper здійснив аварійну посадку в Польщі

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Під час планового польоту безпілотник MQ-9 Reaper Повітряних сил США здійснив аварійну посадку в Польщі поблизу міста Мирославець, повідомляє пресслужба Генштабу Збройних сил Польщі в соцмережі X.

"18 березня після 23:00 біля Мирославця сталася аварійна посадка безпілотного літака ЗС США, який перебував у повітряному просторі Польщі. Приземлення відбулося відповідно до процедур в охоронюваній нежитловій зоні. Місце охороняється спецслужбами, розслідування веде військова поліція", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #сша #польща #безпілотник

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