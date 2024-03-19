Американський безпілотник MQ-9 Reaper здійснив аварійну посадку в Польщі

Під час планового польоту безпілотник MQ-9 Reaper Повітряних сил США здійснив аварійну посадку в Польщі поблизу міста Мирославець, повідомляє пресслужба Генштабу Збройних сил Польщі в соцмережі X.

"18 березня після 23:00 біля Мирославця сталася аварійна посадка безпілотного літака ЗС США, який перебував у повітряному просторі Польщі. Приземлення відбулося відповідно до процедур в охоронюваній нежитловій зоні. Місце охороняється спецслужбами, розслідування веде військова поліція", - ідеться в повідомленні.