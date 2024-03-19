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02:31 19.03.2024

Влада Латвії заблокувала доступ до дев'яти російських пропагандистських сайтів

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Влада Латвії заблокувала доступ до дев'яти російських пропагандистських сайтів

Національна рада електронних ЗМІ (NEPLP) заборонила доступ до дев'яти латвійських сайтів, що поширюють російську пропаганду, йдеться в заяві офіційного видання "Latvijas Vēstnesis", повідомляє Delfi.

"Таке рішення ухвалили на підставі висновку іншого компетентного органу державного управління і самої ради - згадані сайти використовуються для підтримки агресивної російської пропаганди. Влада дійшла висновку, що сайти поширюють спотворену і неправдиву інформацію про війну, розпочату Росією проти України, і військові злочини, скоєні Росією, виправдовуючи їх. Поширюється також інформація, що розпалює ненависть, а також інформація, що дискредитує латвійську державу і НАТО", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що доступ закрито до сайтів "mk-pskov.ru", life.ru", "www.pnp.ru", "news-front.su", "russkie.org", "ont.by", "www.sb. by", "council.gov.ru", "x-true.info". Відтепер користувачі цих сторінок перенаправлятимуться на інформаційне повідомлення "nelegalssaturs.lv".

Загалом, йдеться в публікації, зазначені сайти поширюють суттєво викривлену інформацію про події в Латвії та світі, а також дискредитують здатність НАТО захистити будь-яку державу-член НАТО, виправдовують вторгнення Росії в Україну.

Теги: #латвія #пропаганда_рф

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