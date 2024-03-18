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21:04 18.03.2024

Глави МЗС країн-членів ЄС не змогли ухвалити рішення про використання доходів від знерухомлених росактивів в інтересах України

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Глави МЗС країн-членів ЄС не змогли ухвалити рішення про використання доходів від знерухомлених росактивів в інтересах України

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського союзу не змогли дійти єдиної думки щодо використання в інтересах України доходів від заморожених російських активів.

Це випливає зі слів, сказаних Високим представником Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепом Боррелем на пресконференції, що відбулася в понеділок у Брюсселі після закінчення засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

"Проблемою є правове підґрунтя та фінансові наслідки конфіскації не активів, а доходів, отриманих від цих активів у результаті цих виняткових обставин. Я не можу сказати, що хтось (з держав-членів - ІФ-У) був проти, але вони хотіли отримати конкретну пропозицію, щоб ретельно вивчити правову основу. Я це розумію, тому що ми живемо в правовій державі, і ми не можемо ухвалювати свавільні рішення. Рішення, які ми ухвалюємо, мають бути сумісними з міжнародним правом. Тому держави-члени хочуть ретельно вивчити текст, який буде представлений їм за кілька днів", - сказав Боррель.

Він знову наголосив, що йдеться про використання не самих заморожених активів, але доходів від них, щоб "відкласти їх убік, і тепер питання в тому, щоб узяти це і використати на благо України". "Після сьогоднішнього обговорення я побачив, що є сильна підтримка. Є деякі члени, які хочуть отримати більше деталей. Але є сильна підтримка взяти доходи від отримання прибутку і використовувати їх для підтримки України. Як? У військовому сенсі, а також для підтримки розвитку української оборонної промисловості. Я маю намір внести цю пропозицію до рішення Ради і працюватиму з Комісією, щоб затвердити постанову ради, щоб держави-члени могли обговорити конкретну пропозицію до засідання Ради Європейського союзу", - розповів Високий представник.

 

 

Теги: #рф #єс #активи

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