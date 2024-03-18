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20:34 18.03.2024

Міноборони України запроваджує нову процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків

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Міноборони України запроваджує нову процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків

Міністерство оборони України запроваджує нову форму навчання й процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків, повідомляє пресслужба міністерства.

"Відтепер отримати звання молодшого лейтенанта й повернутися служити на більш відповідну посаду можна лише за 40 днів, які включають: курси онлайн і 18 днів практичних занять у стінах Військово-медичної Академії ЗСУ", - розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Зазначено, що наступний курс навчання стартує 8 квітня. Подати заявку на курси можна на email: [email protected]

 

Теги: #медики #звання #отримання

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