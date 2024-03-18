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20:26 18.03.2024

Сенатор США Грем сподівається, що 2024-й стане роком якісної переваги українських сил і зазначив важливість ухвалення закону про мобілізацію

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Сенатор США Грем сподівається, що 2024-й стане роком якісної переваги українських сил і зазначив важливість ухвалення закону про мобілізацію

Сенатор США Ліндсі Грем (Республіканська партія) сподівається, що у 2024 році українські сили отримають від США необхідне озброєння, включно з далекобійними ракетами ATACMS, а також вказав на важливість ухвалення законопроєкту про мобілізацію в Україні.

"Я хочу, щоб 2024 рік став роком якісної переваги українських військових. Ви найкмітливіші люди, яких я коли-небудь зустрічав. Вам не вистачає 155-мм снарядів. Ми збираємося вам їх відправити. Але безпілотники, які ви придумали, можуть замінити артилерію в майбутніх війнах. Тому я дуже радий тому, як ми можемо допомогти вам розробити технологію безпілотників, яка дасть вам перевагу на полі бою. АТАСМS мали бути тут ще вчора. Я хочу, щоб вони були доставлені швидко", - сказав Грем на брифінгу в Києві в понеділок.

Також він додав, що сподівається, що літаки F-16 будуть введені в експлуатацію в 2024 році в Україні і що 2024 рік стане "поворотним пунктом у цій війні".

"Ось що, як я сподіваюся, відбудеться у 2024 році. Америка відправить зброю, якої ви так потребуєте в Україні, таким чином, щоб це було постійним, щоб ви не тільки утримували території, а й чинили тиск на росіян. Щоб ви завдали удару по них, щоб ви могли знести цей міст, що з'єднує Крим із Росією", - заявив він.

Також Грем наголосив на необхідності ухвалення законопроєкту про мобілізацію зараз.

"Перед від'їздом я говорив із радником із національної безпеки Салліваном і запитав, чим я можу допомогти адміністрації. Він сказав: "Поруште питання про закон про мобілізацію", - зазначив сенатор.

Він сказав, що Україні "потрібно більше людей у строю", хоча це і складний процес.

"Тому я сподіваюся, що закон про мобілізацію скоро буде ухвалено", - додав він.

За словами Грема, він сподівається також, що про постачання ATACMS буде оголошено будь-якої миті, а угоду про гарантії безпеки між Сполученими Штатами та Україною буде підписано цього року.

Крім того, він наголосив, що підтримує вступ України в НАТО, а також членство в ЄС.

"Я закликаю адміністрацію Байдена провести переговори і підписати гарантії безпеки з Україною у 2024 році", - сказав він.

 

 

Теги: #сша #сенатор #фронт

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