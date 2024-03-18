Найближчими днями у всій Україні очікується дощ із мокрим снігом

У західних областях України у вівторок, 19 березня, очікується сніг, удень із дощем, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с; температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території дощі, вночі з мокрим снігом. У Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу (у Криму 1-6° тепла), вдень 4-9° тепла, на південному сході країни до 13°.

У Карпатах вночі без опадів, удень мокрий сніг; удень місцями пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 4-9° морозу, удень від 4° морозу до 1° тепла.

У Києві 19 березня дощ уночі з мокрим снігом. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 19 березня найвища температура вдень була +20,2° у 1990 р., найнижча вночі -16,4° у 1928 р.

У середу, 20 березня, в Україні очікується невеликий дощ, уночі з мокрим снігом. У центральних областях, Карпатах і Прикарпатті помірні опади. Лише вдень у східних областях без опадів.

У західних та південних областях уночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на Закарпатті та південному сході країни 6-11° тепла; у Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві 20 березня невеликий дощ, уночі з мокрим снігом. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла; вдень 5-7° тепла.