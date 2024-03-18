Події

12:38 18.03.2024

Повернуто в роботу ЛЕП 330 кВ на сході країни, споживання е/е знижується - "Укренерго"

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Повернуто в роботу ЛЕП 330 кВ на сході країни, споживання е/е знижується - "Укренерго"

У східному регіоні ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відремонтували і повернули в роботу повітряну лінію 330 кВ, пошкоджену під час бойових дій.

Як повідомив системний оператор у понеділок, загалом через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишалося 406 населених пунктів.

Протягом останньої доби через бойові дії є пошкодження та знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Унаслідок технологічних порушень на ранок були знеструмлення в Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях.

За інформацією "Укренерго", в Україні триває сезонний спад споживання електроенергії. Зокрема, станом на 9:50 18 березня споживання е/е зменшилося на 2,5% порівняно з тим самим часом попереднього робочого дня, п'ятниці, 15 березня. У свою чергу 17 березня максимум споживання був зафіксований увечері і виявився на 1,3% нижчим, ніж попередньої неділі, 10 березня.

За даними системного оператора, експорт е/е в понеділок здійснюється здебільшого в денні та нічні години в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову загальним обсягом 1645 МВт-год, із максимальною потужністю в окремі години до 199 МВт.

Імпорт відбувається вранці та ввечері зі Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови загальним обсягом 5751 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 983 МВт.

Теги: #ремонт #леп

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