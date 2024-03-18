Боррель сподівається, що Рада ЄС у понеділок зможе схвалити EUR5 млрд військової допомоги Україні

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель сподівається, що Рада ЄС зможе схвалити військову допомогу Україні в розмірі 5 млрд євро, так само як і використання в інтересах України доходів від заморожених російських активів.

"Я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо нарешті ухвалити важливі рішення. Перше - український фонд допомоги понад Європейський мирний фонд - у розмірі 5 млрд євро, що обговорювали тижнями. Я сподіваюся, що сьогодні міністри остаточно це затвердять", - зазначив Боррель у понеділок у Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу.

Високий представник також сподівається, що міністри "досягнуть політичних домовленостей" щодо використання доходів від заморожених активів Росії. "Я сподіваюся, що політичне рішення нарешті буде ухвалено для того, щоб узяти ці доходи - не активи, а доходи від них, - для того щоб збільшити наші спроможності фінансувати українську оборону. Я сподіваюся, що сьогодні політичного рішення буде досягнуто для того, щоб нарешті зробити (конкретні) дії", - продовжив Боррель.

Він також нагадав раніше анонсовану участь у засіданні міністрів через відеозв'язок "двох важливих гостей" - державного секретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.