Події

12:11 18.03.2024

Боррель сподівається, що Рада ЄС у понеділок зможе схвалити EUR5 млрд військової допомоги Україні

1 хв читати
Боррель сподівається, що Рада ЄС у понеділок зможе схвалити EUR5 млрд військової допомоги Україні

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель сподівається, що Рада ЄС зможе схвалити військову допомогу Україні в розмірі 5 млрд євро, так само як і використання в інтересах України доходів від заморожених російських активів.

"Я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо нарешті ухвалити важливі рішення. Перше - український фонд допомоги понад Європейський мирний фонд - у розмірі 5 млрд євро, що обговорювали тижнями. Я сподіваюся, що сьогодні міністри остаточно це затвердять", - зазначив Боррель у понеділок у Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу.

Високий представник також сподівається, що міністри "досягнуть політичних домовленостей" щодо використання доходів від заморожених активів Росії. "Я сподіваюся, що політичне рішення нарешті буде ухвалено для того, щоб узяти ці доходи - не активи, а доходи від них, - для того щоб збільшити наші спроможності фінансувати українську оборону. Я сподіваюся, що сьогодні політичного рішення буде досягнуто для того, щоб нарешті зробити (конкретні) дії", - продовжив Боррель.

Він також нагадав раніше анонсовану участь у засіданні міністрів через відеозв'язок "двох важливих гостей" - державного секретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

 

Теги: #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:48 15.03.2024
Рада ЄС 18 березня схвалить EUR5 млрд євро військової допомоги Україні

Рада ЄС 18 березня схвалить EUR5 млрд євро військової допомоги Україні

13:30 15.03.2024
Португалія приєднується до чеської ініціативи постачання артснарядів Україні та виділить на ці цілі EUR100 млн

Португалія приєднується до чеської ініціативи постачання артснарядів Україні та виділить на ці цілі EUR100 млн

17:54 12.03.2024
Данія передає Україні артилерійські установки Caesar, міномети та боєприпаси до них

Данія передає Україні артилерійські установки Caesar, міномети та боєприпаси до них

14:38 07.03.2024
Норвегія виділяє $153 млн на закупівлю боєприпасів для України у третіх країнах

Норвегія виділяє $153 млн на закупівлю боєприпасів для України у третіх країнах

16:00 06.03.2024
Болгарія розпочала відправлення в Україну своїх БТР - ЗМІ

Болгарія розпочала відправлення в Україну своїх БТР - ЗМІ

17:24 05.03.2024
Макрон - за залучення неєвропейських країн для задоволення військових потреб України

Макрон - за залучення неєвропейських країн для задоволення військових потреб України

09:15 05.03.2024
Макрон цього тижня може заявити про підтримку планів Праги закупити боєприпаси для України за межами ЄС - ЗМІ

Макрон цього тижня може заявити про підтримку планів Праги закупити боєприпаси для України за межами ЄС - ЗМІ

07:07 04.03.2024
Міноборони Франції опублікувало список військової техніки, відправленої в Україну за два роки

Міноборони Франції опублікувало список військової техніки, відправленої в Україну за два роки

20:18 28.02.2024
Фінляндія не накладає жодних обмежень на використання Україною військової допомоги

Фінляндія не накладає жодних обмежень на використання Україною військової допомоги

13:20 25.02.2024
Глава МВС: за два роки повномасштабної війни жодна одиниця зброї не перетнула кордон України з ЄС

Глава МВС: за два роки повномасштабної війни жодна одиниця зброї не перетнула кордон України з ЄС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін затвердив план Ukraine Facility

СБУ затримала ворожих агентів, які готували ракетні удари РФ по Києву і ховали останки загиблих окупантів

Росіяни за добу втратили 810 осіб

Російські війська за добу здійснили 14 ракетних і 75 авіаударів, атакували Україну 27-ма "шахедами", 17 із яких ліквідовано

Зеленський відзначає лідерство Франції в підтримці України

ОСТАННЄ

У Києві та області до середи очікуються дощі з мокрим снігом, далі без опадів

Зеленський запросив новообраного президента Індонезії долучитися до участі в саміті миру

Повернуто в роботу ЛЕП 330 кВ на сході країни, споживання е/е знижується - "Укренерго"

Сенатор США Грем прибув до Києва

Кабмін виділив додаткові 5 млрд грн для сил безпеки та оборони

Кабмін затвердив план Ukraine Facility

Кількість користувачів застосунку з продажу квитків "Укрзалізниці" досягла 2 млн

На АЗС у Нікополі рятувальники загасили пожежу, що виникла після ворожого обстрілу

Через обстріли на Сумщині відключали дві ЛЕП, було знеструмлено ТЕЦ - Міненерго

У Кривому Розі ліквідовано пожежу в багатоповерхівці, що розпочалася після обстрілу - ДСНС

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА