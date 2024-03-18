Події

11:35 18.03.2024

На АЗС у Нікополі рятувальники загасили пожежу, що виникла після ворожого обстрілу

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Окупанти обстріляли Нікополь (Дніпропетровська обл.), унаслідок чого на АЗС виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували, постраждалих немає, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні вранці російські окупаційні війська вкотре атакували Нікополь. Унаслідок ворожого удару виникло займання на території АЗС. Після прибуття рятувальники встановили, що горить газова колонка та існує загроза поширення пожежі. Займання ліквідовано. Постраждалих немає", - ідеться в повідомленні ДСНС у понеділок.

Теги: #азс #пожежа #нікополь

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