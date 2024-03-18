Події

08:09 18.03.2024

Ворог атакував дронами Олександрійський район Кіровоградської області, є пошкодження - ОВА

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Російські війська атакували вночі дронами Олександрійський район Кіровоградської області, є пошкодження, повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

"Унаслідок нічної ворожої дронової атаки в Олександрійському районі пошкоджено приватні промислові об'єкти та житлові будинки довкола - вибуховою хвилею вибито вікна, уламками побито дахи", - сказано в його телеграмі.

Інформації про постраждалих не надходило, зазначив голова ОВА.

 

 

 

Теги: #атака #кіровоградська #дрони

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