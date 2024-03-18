Події

07:49 18.03.2024

Після ворожих обстрілів Конотопа Сумської області обійшлося без постраждалих

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У Конотопі Сумської області, який сьогодні зазнав ракетного удару, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих, повідомила Сумська ОВА.

"Сьогодні, 17 березня, внаслідок ракетної атаки було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури Конотопа. Попередньо люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють усі необхідні служби.

Наслідки ворожої атаки уточнюються, додали в ОВА.

Як повідомлялося, у Конотопі Сумської області зафіксовано два прильоти по об'єктах інфраструктури міста, повідомив мер Артем Семеніхін.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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