Події

05:08 18.03.2024

КНДР запустила дві балістичні ракети у бік Японського моря.

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Північна Корея в понеділок вранці запустила у бік Японського моря дві балістичні ракети, обидві вони впали за межами Виняткової економічної зони (ІЕЗ) Японії, повідомляє японська телекомпанія NHК з посиланням на міноборони країни.

За даними міноборони, перший пуск був здійснений о 07:46, за ним приблизно через 40 хвилин був другий.

Уточнюється, що обидві ракети впали поза ІЕЗ Японії.

Міноборони продовжує аналізувати інформацію та слідкувати за ситуацією.

Судам, що знаходяться в морі, рекомендовано виявляти пильність і стежити за інформацією, що надходить.

В уряді Японії при канцелярії прем'єр-міністра скликано групу керівників відомств - для збору інформації та оцінки можливої шкоди.

Раніше повідомлялося про запуск Пхеньяном однієї балістичної ракети.

Це другий запуск балістичної ракети Північною Кореєю цього року, перша була запущена 14 січня. Запуск відбувся за кілька днів після того, як Сеул і Вашингтон завершили щорічні навчання Freedom Shield.

Теги: #кндр #запуск #ракета

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