Події

20:24 17.03.2024

У Новомосковському районі перекинулася маршрутка, загинули чотири пасажири

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У Новомосковському районі перекинулася маршрутка, загинули чотири пасажири

Чотири пасажири маршрутного автобуса загинули, 12 пасажирів і водій дістали тілесні ушкодження різного ступеня в дорожньо-транспортній пригоді в Новомосковському районі Дніпропетровської області в неділю, повідомляють у телеграм-каналі поліції Дніпропетровської області.

"ДТП сталася 17 березня близько 12:20 на трасі в Новомосковському районі. Попередньо встановлено, що 61-річний водій маршрутного таксі "Mercedes Sprinter" не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Наразі слідчі встановлюють усі обставини ДТП", - ідеться в повідомленні.

Наразі водія мікроавтобуса затримано. Відомості за фактом події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Раніше в місцевих пабліках з'явилася інформація, що ДТП сталася на трасі Дніпро-Павлоград. Стверджували, що автобус їхав на великій швидкості, а попереду почала розвертатися вантажівка, унаслідок чого маршрутка вилетіла з дороги на узбіччя і перекинулася.

 

 

 

Теги: #дтп #жертви #дніпропетровська

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