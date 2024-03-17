Події

19:03 17.03.2024

У Миколаєві шестеро постраждалих від обстрілу РФ, пошкоджено об'єкт інфраструктури

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У Миколаєві шестеро постраждалих від обстрілу РФ, пошкоджено об'єкт інфраструктури

Шість жителів Миколаєва дістали травми внаслідок російського ракетного обстрілу міста вдень у неділю, повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

"Через обстріли шість місцевих жителів отримали тілесні ушкодження. Наразі відомо, що внаслідок завданих ударів пошкоджено будинки, згоріли та пошкоджено транспортні засоби та об'єкт інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Наразі поліцейські фіксують руйнування. На місці працюють слідчо-оперативні групи та всі служби екстреного виклику. Порушено кримінальне провадження за ст.438 "Порушення законів і звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося про п'ятьох постраждалих.

 

Теги: #миколаїв #обстріл

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