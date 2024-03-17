Події

19:02 17.03.2024

Окупанти обстріляли Нікополь дронами та артилерією, четверо поранених

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Окупанти обстріляли Нікополь дронами та артилерією, четверо поранених

Російські війська в неділю обстріляли Нікополь (Дніпропетровська обл.) дронами та артилерією, поранено чотирьох людей, також постраждала інфраструктура і лінія електропередачі, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"8 ударів БПЛА і 2 артобстріли пережила Нікопольщина за день. У райцентрі - четверо постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Лисака, чоловіки, які потрапили під ранкову атаку, відновлюватимуться вдома. Ще один 65-річний мешканець отримав осколкові поранення після обіду. Він перебуває в лікарні.

Також, за словами очільника ОВА, окрім заправки та вантажівки, у Нікополі пошкоджено інфраструктурний об'єкт і п'ятиповерхівку.

"Голосно було і в інших населених пунктах району. У Покровській сільській, Марганецькій та Мирівській громадах. В останній пошкоджено приватний будинок і господарську споруду. Зачепило лінію електропередачі", - додав Лисак.

Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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