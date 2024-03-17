Окупанти обстріляли село в Харківській області, поранено фельдшера і водія "швидкої"

У неділю, близько 09:15, російські окупаційні війська обстріляли село Бугаївка Вовчанської громади Харківської області, є постраждалі.

"Ворог завдав удару по будівлі, де розміщена тимчасова точка розташування швидкої медичної допомоги. На місці влучання виникла пожежа. Пошкоджено одноповерховий будинок із прилеглими будівлями. Поранення дістали 36-річний фельдшер і 56-річний водій швидкої. Їх госпіталізували до лікарні Харкова. Також унаслідок обстрілу пошкоджено два транспортні засоби", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.