Події

11:18 17.03.2024

У Сумській області прикордонники запобігли проникненню вглиб України трьох ворожих ДРГ

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У Сумській області прикордонники запобігли проникненню вглиб України трьох ворожих ДРГ

У Сумській області прикордонники спільно з бійцями Сил оборони завадили трьом ворожим ДРГ пробратися вглиб України, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"У першому випадку прикордонники виявили кілька осіб ворожої ДРГ, що рухалися з території країни-агресора. По диверсантах відкрили вогонь на ураження, зав'язався стрілецький бій. В інших двох випадках прикордонники спільно із ЗСУ заздалегідь виявили ворожі ДРГ і відкрили вогонь на ураження", - зазначається в повідомленні.

Для посилення напрямків заходу ДРГ противника висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби, Нацгвардії та ЗСУ, залучено артилерійський і мінометний розрахунок.

У всіх трьох випадках плани противника зірвано, ворог відійшов назад.

Теги: #дрг #сумська_область

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