Окупанти вночі та вранці обстріляли п’ять громад Сумщини, зафіксовано 98 вибухів

Російські війська вночі та вранці обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 98 вибухів, повідомляє пресслужба ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області Зафіксовано 98 вибухів", - йдеться в повідомленні.

Так, обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська громади.

Так, за даними ОВА, по Великописарівській громаді здійснено пуски ФАБ МПК із літака тактичної авіації (21 вибух), пуски КАБ із літака тактичної авіації (11 вибухів), обстріл із РСЗВ (28 вибухів), артобстріл (10 снарядів).

Білопільська громада: ворог гатив із артилерії (8 вибухів) і мінометів (3 вибухи).

У Новослобідській громаді було зафіксовано артилерійський обстріл (2 вибухи), 10 мін скинули росіяни на територію Есманьської громади.

Краснопільська громада: ворог вдарив із АГС (5 вибухів).