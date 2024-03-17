Парламентські вибори в Індії відбудуться 19 квітня

Виборчі дільниці в найбільшій демократичній країні світу Індії відкриються 19 квітня, повідомляє в суботу CNN з посиланням на уповноваженого з виборів.

За оцінками, 960 мільйонів осіб у країні з населенням 1,4 мільярда мають право голосу в широко очікуваних виборах, які триватимуть місяць. Голосування відбуватиметься в сім етапів по всій країні і завершиться 1 червня. Індійці голосуватимуть за 543 місця в 545-місцевій нижній палаті парламенту, яка називається Лок Сабха, два інших місця в палаті призначаються президентом.

Усі голоси - з 28 штатів країни і восьми союзних територій - підрахують 4 червня, повідомила комісія на прес-конференції в Нью-Делі. За даними виборчої комісії, для участі у виборах 2024 року зареєструвалися 968,8 мільйона осіб, що на 6 % більше, ніж 2019 року.

Очікується, що партія чинного прем'єр-міністра Нарендра Моді "Бхаратія Джаната Парті" (Народна партія Індії, BJP) отримає ще п'ять років влади, керуючи Індією, яка стає дедалі більш поляризованою за релігійною ознакою.

Під керівництвом Моді Індія готова стати державою XXI століття, оскільки її економіка швидко розвивається. Але популістський лідер, на думку аналітиків, посилив контроль над демократичними інститутами країни, чого не спостерігалося з 1970-х років за залізної влади Індіри Ганді. Меншини відчувають, що їх переслідує індуїстсько-націоналістична політика BJP, а інакомислення пригнічується.

Проти Моді виступає основний опозиційний Індійський національний конгрес, який керував країною протягом 77 років після здобуття незалежності, а торік створив альянс з іншими партіями. Індійський національний інклюзивний альянс розвитку, або ІНДІА, став важливим кроком для опозиції, яка намагається повернути собі національне значення. Але в альянсі вже з'явилися тріщини, і він досі не висунув свого кандидата на пост прем'єр-міністра, не маючи нікого, хто володів би такою зірковістю і привабливістю, як Моді.

Календар прем'єр-міністра торік включав дипломатичні поїздки до Австралії та Сполучених Штатів, де він постав у ролі державного діяча, який зміцнює країну як сучасну світову державу.

У серпні Індія увійшла в історію, здійснивши м'яку посадку ровера на Місяць, ставши четвертою країною, якій вдалося це зробити. Кілька тижнів потому вона запустила свій перший космічний апарат, призначений для вивчення Сонця.

У вересні Індія приймала у себе Групу 20 (G20), надавши Нью-Делі можливість розширити своє лідерство за межі країни в період зростаючої політичної нестабільності.

У січні цього року Моді дав неофіційний старт своїй передвиборчій кампанії, відкривши спірний Рам Джанмабхумі Мандір, індуїстський храм у священному місті Айодхья, який був побудований на місці зруйнованої мечеті Бабрі.

У 2019 році BJP Моді здобула 303 місця в парламенті, подолавши поріг у 272 місця, необхідний для абсолютної більшості, і завдала принизливого удару по партії Конгрес.