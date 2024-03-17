На Вінничині знайшли "Шахед", що не розірвалася

У Тульчинському районі Вінницької області виявили уламки ворожого безпілотника з бойовою частиною, що не розірвалася, повідомляє офіційний телеграм-канал поліції Вінницької області в суботу.

Повідомляється, що залишки збитого "Шахеда" виявили в полі та повідомили про нього в поліцію жителі району після атаки БПЛА області минулої п'ятниці.

Співробітники поліції обстежили місце падіння дрону та оглянули його уламки. За словами заступника начальника вибухотехнічної служби поліції Вінницької області Валентина Мельника, вага нерозірваної бойової частини безпілотника становить близько 50 кг. Уламки дрона розлетілися в радіусі 200 м.

"Незважаючи на те, що безпілотник було збито, небезпека від нього не менша. Тому просимо людей не нехтувати особистою безпекою: під час повітряної тривоги перебувати в укриттях, а в разі виявлення потенційно небезпечного предмета одразу телефонувати 101 і 102", - закликає Мельник.

Раніше повідомлялося про двох загиблих унаслідок атаки російськими БПЛА у Вінницькій області в ніч із четверга на п'ятницю.