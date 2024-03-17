"Укрзалізниця": закрито рух для поїзда №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський

Тимчасово закрито рух для поїзда №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський, повідомляє "Укрзалізниця" (УЗ) у неділю вночі.

"У зв'язку з деформацією земляного полотна на перегоні Нігин - Гуменці на Хмельниччині тимчасово закрито рух для поїзда №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський (разом із причіпними вагонами з Ужгорода). Кінцевою станцією для цього рейсу о 08:12 вимушено стане Нігин", - ідеться в повідомленні АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у Телеграм.

"Про перебіг ремонтних робіт ми повідомлятимемо додатково, наразі перепрошуємо за зміни в маршруті через форс-мажорні обставини", - наголошується в повідомленні.