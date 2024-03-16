У Бердянську прогриміли вибухи на кількох виборчих дільницях

У тимчасово окупованому Бердянську ввечері в суботу прогриміли вибухи на кількох виборчих дільницях, повідомляє телеграм-канал Бердянської громади.

За інформацією каналу, жителі Бердянська повідомляють про вибух, що прогримів у суботу пізно ввечері на виборчій дільниці в будівлі муніципального ліцею, розташованого на вул. Чехова, 65 у мікрорайоні Колонія.

На місці вибуху помічено автомобілі окупаційної поліції.

Трохи раніше вибух прогримів у гімназії №2.

Окупаційна влада факт вибуху підтвердила, повідомивши, що "в житловому районі спрацював саморобний вибуховий пристрій", не уточнивши, при цьому, що йдеться про виборчу дільницю. У соцмережах зазначають, що внаслідок вибуху постраждала саме виборча дільниця.

Крім того, повідомляють, що вдень представники окупаційної влади відвідали всі місцеві виборчкоми, і переконували городян, що "все під контролем", і на дільницях, де в неділю відбудуться псевдовибори президента РФ, "безпечно".