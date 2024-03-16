В Одесі в лікарнях залишаються 40 постраждалих від учорашнього ракетного удару, 9 - у важкому стані - голова ОВА

Станом на ранок суботи в медзакладах Одеси залишаються 40 постраждалих від учорашнього ракетного удару, з них 9 - у важкому стані, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Станом на 9 ранку в медзакладах продовжують лікування 40 осіб, які постраждали внаслідок вчорашньої ракетної атаки. З них 9 поранених у важкому стані", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, в Одесі в п'ятницю пролунало кілька вибухів, пізніше стало відомо про ракетні удари по місту. Відомо про 20 загиблих і 73 поранених, серед них медики і рятувальники. Суботу, 16 березня, оголошено в Одесі днем жалоби.